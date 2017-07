"One Championship 2017" di Surabaya ditunda

Surabaya (ANTARA News) - Kejuaraan tarung bebas internasional "One Championship 2017" yang akan digelar di GOR Kertajaya Arena Surabaya pada Sabtu 29 Juli 2017 ditunda, karena masalah logistik dan ditangguhkan hingga pemberitahuan selanjutnya.Berdasarkan keterangan pers yang diterima di Surabaya, Jumat, disebutkan awalnya event yang digelar di Surabaya itu menjadi partai puncak untuk memperebutkan predikat juara dunia kelas terbang One, dengan mempertemukan Kairat Akhmetov (Kazakhstan) menghadapi Andriano Moraes.CEO One Championship Chatri Sityodtong sebelumnya menyebutkan, ONE Championship selalu menyuguhkan pertarungan istimewa di Indonesia, dan Indonesia akan ada empat gelaran tambahan pada 2018.Sementara itu, One Championship kini juga sedang menyiapkan pertarungan kelas dunia lainnya dengan gelaran bersejarah kedua di Macao, China, pada tanggal 5 Agustus 2017 dengan menampilkan aksi seni bela diri otentik.Pada laga utamanya, juara dunia Kelas Bantam One Bibiano "The Flash" Fernandes dari Brasil yang akan bertarung dengan penantang utamanya Andrew Leone dari Amerika Serikat.Bibiano adalah pemegang gelar juara dunia Kelas Bantam One, dan kerap disebut-sebut sebagai salah satu petarung kelas bantam terbaik di dunia.Ia melakukan debut promosinya pertama kali pada 2012 dan sukses meraih gelarnya pada 2013, dan sejak saat itu tetap tak terkalahkan dalam ring ONE Championship, dengan menunjukkan kemampuan menyerang dan gulat yang menakjubkan.Memenangi 12 pertarungan terakhir termasuk dengan tiga submission (lawan menyerah) dan dua knock out (KO), Fernandes telah siap untuk mempertahankan gelarnya melawan Andrew Leone.Sedangkan, Andrew yang berasal dari Cortland, New York adalah ahli bela diri berusia 27 tahun yang berlatih bersama beberapa atlet petarung paling berbakat di Asia di gym Bali MMA di Bali, Indonesia.Memiliki rekor mengesankan dengan delapan kemenangan dan hanya dua kali kalah, Leone hadir dengan membawa tiga kemenangan solid melawan rival-rival tangguh sebelumnya, membuatnya mendapat kesempatan untuk meraih Juara Dunia Kelas Bantam One.

Editor: Fitri Supratiwi