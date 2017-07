Presiden hadiri haul 124 Syekh Nawawi al-Bantani

Serang (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menghadiri acara Haul Ke-124 Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani di Pondok Pesantren An Nawawi Tanara Kecamatan Tanara Kabupaten Serang, Banten, Jumat malam.Presiden Jokowi tiba di Ponpes An Nawawi Tanara sekitar pukul 18.15 WIB setelah menempuh perjalanan darat dari kawasan Ancol Jakarta Utara sekitar 1,5 jam.Di sepanjang perjalanan, tampak warga menyambut kehadiran Jokowi dengan melambaikan tangan.Begitu tiba di Ponpes An Nawawi Tanara, Presiden Jokowi disambut oleh pengasuh Pondok Pesantren An Nawawi Tanara.Ikut mendampingi Presiden antara lain Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Mensesneg Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Ketua MUI KH Ma'ruf Amin.Syekh Nawawi al-Bantani lahir di Tanara, Serang, 1230 Hijriah atau 1813 M dan meninggal di Mekkah pada 1314 H atau 1897 M. Beliau adalah seorang ulama Indonesia bertaraf Internasional yang menjadi Imam Masjidil Haram.Ia bergelar al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Ia adalah seorang ulama dan intelektual yang produktif menulis kitab, jumlah karyanya tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang ilmu fiqih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis.Karena kemasyhurannya, Syekh Nawawi al-Bantani kemudian dijuluki antara lain Sayyid Ulama al-Hijaz (Pemimpin Ulama Hijaz), al-Imam al-Muhaqqiq wa al-Fahhamah al-Mudaqqiq (Imam yang Mumpuni).

Editor: Ruslan Burhani