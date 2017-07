Stok beras di Lebak dijamin berlebih

Selain itu gerakan percepatan tanam terus dilakukan untuk mendukung kedaulatan pangan nasional.



Apalagi, Kabupaten Lebak dua tahun secara berturut-turut (2015-2016) menjadikan daerah lumbung pangan di Provinsi Banten.



Berdasarkan data produksi beras 2016, angkanya menembus 326.531 ton dan kebutuhan konsumsi masyarakat Kabupaten Lebak sebanyak 143.724 ton per tahun dengan penduduk 1,2 juta jiwa.



Jika dirata-rata, konsumsi beras per kapita sebanyak 114 kilogram per tahun. Karena itu, produksi beras di Lebak surplus sebanyak 182.808 ton dan aman hingga 15 bulan ke depan.



"Kami menjamin serangan hama itu tidak mempengaruhi terhadap produksi pangan," ujar dia.



Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lebak Orok Sukmana mengatakan berdasarkan hasil pemantauan di sejumlah pasar tradisional saat ini harga beras relatif stabil.



Harga beras kualitas KW I dijual Rp9.000/Kg, beras KW II Rp8.500/Kg dan KW III Rp8.000/Kg dan beras medium Rp7.500/Kg.

