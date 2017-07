Gigit pemain AS, dua pemain El Salvador terkena larangan main

Jakarta (ANTARA News) - Dua pesepakbola El Salvador terkena larangan bermain karena menggigit dua pemain Amerika Serikat pada laga perempatfinal Piala Emas, umum badan sepak bola Amerika Tengah dan Karibia CONCACAF seperti dikutip Reuters.Henry Romero dikenai larangan enam pertandingan, sedangkan Darwin Ceren tiga pertandingan, akibat insiden terpisah yang terjadi saat AS menang 2-0 melawan El Salvador, Rabu malam waktu AS lalu.Romero menggigit pundak striker AS Jozy Altidore, sedangkan Cerin menggigit bek AS Omar Gonzalez pada babak kedua.CONCACAF menyebut sanksi kepada kedua pemain sebagai hukuman atas prilaku tidak sportif. Hukuman dijatuhkan beberapa saat sebelum AS menghadapi pertandingan semifinal melawan Kosta Rica yang dimenanginya dengan 2-0.El Salvador tersisih dari kualifikasi Piala Dunia 2018 sehingga larangan bermain ini kemungkinan baru berlaku untuk pertandingan Copa Centroamericana atau kualifikasi Piala Dunia 2022 yang akan mulai pada 2019.

Editor: Jafar M Sidik