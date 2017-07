Persipura ke puncak klasemen Liga 1

Jayapura (ANTARA News) - Tim Persipura Jayapura berhasil ke puncak klasemen sementara Go Jek Traveloka Liga 1 dengan mengemas poin 30, usai mengalahkan tamunya PS TNI dengan skor 2-1 di stadion Mandala, Kota Jayapura, Papua, Ahad sore.Dua gol tim berjuluk Mutiara Hitam itu diborong oleh pemain asing asal Brasil, Addison Alves pada menit ke 44 dan 79, sementara gol balasan tim asuhan Ivan Kolev diciptakan lewat kaki Sansan Fauzi pada menit 62.Pelatih Persipura Jayapura Wanderley Machado da Silva Junior usai laga mengaku bersyukur karena bisa mengalahkan PS TNI dan memenuhi target yang sudah diusung sebelumnya."Terimakasih Tuhan, kami senang karena bisa capai target untuk menang, walaupun dengan susah payah. Pertandingan hari ini cukup berat, PS TNI bermain bagus, mereka bisa sabar dan lakukan counter attack dengan baik, mereka juga bisa menekan kami," katanya.Ia mengakui bahwa babak pertama cukup kesulitan mengembangkan permainan karena cenderung bermain dengan umpan-umpan panjang, namun setelah turun minum ada perubahan yang dilakukan."Di babak pertama kami sedikit sulit karena kurang lakukan passing pendek, bola lebih banyak diarahkan langsung kedepan. Tapi kami bisa rubah dan kendalikan permainan. Syukur kami bisa buat dua gol dari proses yang bagus," kata Wanderley.Sementara itu, penyerang Persipura Jayapura Addison Alves mengatakan kemenangan yang diraih oleh timnya karena seluruh pemain bekerja sama dengan baik sehingga bisa meraih poin sempurna."Ini kerja tim ya, saya tidak mau bicara siapa yang buat gol, tapi kami bermain dengan andalkan iman, kebersamaan dan fokus," katanya."Saya dua tahun di Thailand dan didalam hati saya berjanji kalau kembali ke Indonesia, dan harus bermain di Persipura, puji Tuhan hal itu terkabul. Tim Persipura punya kekuatan iman dan kami harus terus kerja untuk menang. Hari ini anak saya Michaella ulang tahun yang ke-3, selamat buat anak saya, terima kasih Tuhan," katanya lagi.Persipura Jayapura berhasil menggusur Bhayangkara FC di puncak klasemen sementara Go Jek Traveloka Liga I yang mengemas poin yang sama 30, namun unggul dalam laga atau head to head. Dalam pertemuan di Mandala pada 12 Mei lalu, Persipura berhasil mengalahkan Bhayangkara FC dengan skor 3-2.

Editor: Tasrief Tarmizi