Isner cetak prestasi menang tanpa "break poin"

London (ANTARA News) - John Isner menjadi petenis pertama dalam satu dekade yang melaju di turnamen ATP tanpa terkenaketika dia mendominasi servis untuk memenangi Hall of Fame Open di Rhode Island, Amerika, pada Minggu waktu setempat.Unggulan pertama Isner dalam final di lapangan rumput Newport mengalahkan petenis Australia Matthew Ebden 6-3 7-6(4) untuk meraih gelar ke-11 dalam karirnya dan yang pertama sejak 2015."Saya tidak pernah membayangkan bermain empat pertandingan tanpa terkena," kata petenis AS berusia 32 tahun itu."Servis saya sepanjang pekan bagus, bermain sangat baik sepanjang pekan. Ini turnamen yang sangat baik bagi servis saya dan saya tahu sulit bagi lawan untuk mematahkan servis saya," katanya."Ini terjadi beberapa tahun sejak saya memenangi satu turnamen dan selalu menjadi dorongan bagi kepercayaan diri Anda, dan sekarang saya menanti pertandingan sisa musim panas," tambahnya seperti dikutip Reuters.Isner yang mulai pekan ini berada di peringkat 21 dunia, adalah petenis yang tersingkir di putaran kedua Wimbledon dua pekan lalu.Namun dia bangkit dengan permainannya di Newport yang dia yakini bisa membuatnya lebih baik menghadapi grans slam terakhir tahun ini AS Terbuka mendatang.(Uu.A020)

Editor: Fitri Supratiwi