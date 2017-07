One Championship gaet sponsor untuk maksimalkan MMA

Chairman dan CEO One Championship Chatri Sityodtong dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin mengatakan salah satu kerja sama yang saat ini dibangun adalah dengan salah satu perusahaan asal India sehingga membuat total kapital mencapai 100 juta dolar AS.



"Saya sangat senang dapat mengumumkan kerja sama dengan Sequoia. Misi kami adalah untuk memperkenalkan superhero di seluruh Asia untuk menyebarkan inspirasi, harapan, kekuatan, dan mimpi di seluruh segmen masyarakat," katanya.



One Championship selama ini telah digelar di beberapa kota di Asia. Jakarta juga merupakan salah satu kota yang pernah menjadi tuan rumah kejuaraan tarung bebas yang merupakan bagian dari seni bela diri yang telah dikenal ribuan tahun itu.





Selain Jakarta, One Championship juga digelar di Bangkok Thailand, Beijing China, Singapura, Manila Filipina, Yangon Myanmar, Makau hingga Taiwan. Bahkan Surabaya juga masuk agenda yang sedianya digelar 29 Juli. Namun kejuaraannya ditunda hingga batas waktu yang belum diputuskan.



"One Championship adalah sebuah perayaan otentik dari warisan budaya terbesar Asia beserta nilai-nilai kehormatan, integritas, kerendahan hati, keberanian, kekuatan dan disiplin yang telah mengakar. One Championship sangat berharmoni dengan penonton Asia di seluruh benua, dengan kesuksesan meraih nilai rating TV pemecah rekor hingga 26%," kata Chatri menambahkan.



Chatri menjelaskan jika One Championshi telah mencatat pertumbuhan eksponensial dalam tayangan video di media sosial dengan menayangkan 600 juta pada 2017 atau meningkat jauh dibandingkan pada 2014 yang hanya mencapai 312 ribu.



Sementara itu, Managing Director Sequoia Capital (India) Singapore Pte. Ltd Shailendra J Singh mengaku sangat senang bisa mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan One Championship.





"Sequoia sangat senang bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan Chatri, Mission Holdings, Heliconia, dan tim manajemen untuk membangun sebuah franchise bela diri yang kokoh dan unik di Asia. Kami bersemangat untuk mengetahui potensi dari konten siaran langsung seni bela diri di saat penonton video di perangkat bergerak tengah meledak di seluruh pasar negara berkembang," katanya.





Menurut dia, One Championship telah menjadi pelopor dan pendorong utama dari industri seni bela diri di Asia, dengan popularitas yang terus meningkat di negara-negara besar. Ini telah memainkan peran luar biasa dalam menemukan bakat lokal dan mengembangkan bintang lokal, yang dilakukan oleh tim yang berorientasi maju yang luar biasa.



Jakarta (ANTARA News) - One Championship selaku operator terus berusaha menggaet sponsor baru demi memaksimalkan kejuaraan yang saat ini lagi naik daun yaitu tarung bebas atau lebih dikenal dengan Mix Martial Arts (MMA) terutama di kawasan Asia.

Editor: Gilang Galiartha