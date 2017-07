Sydney (ANTARA News) - Pasar saham Australia dibuka lebih tinggi pada Selasa, meskipun pasar saham AS melemah, dengan sebagian besar sektor naik pada awal perdagangan.Pada pukul 10.46 waktu setempat, indeks acuan S&P/ASX 200 naik 36,50 poin atau 0,64 persen menjadi duduk di level 5.724,60 poin, sementara indeks All Ordinaries yang lebih luas bertambah 35,40 poin atau 0,62 persen menjadi 5.773,40 poin.Dengan kenaikan yang meluas terjadi beberapa pemenang besar pada pembukaan Selasa, di antaranya Isentia melonjak 6,57 persen, peritel online Kogan melaporkan laba yang solid, dan membukukan kenaikan 4,39 persen, sementara Redflow akhirnya berbalik arah setelah beberapa minggu tertekan dengan dibuka 3,85 persen lebih tinggi.Tidak semua saham bernasib baik, meskipun secara keseluruhan mendapat keuntungan, dengan Mitula Group membukukan penurunan 41,50 persen, Yowie Group kehilangan 16,67 persen, sementara merek ikonik Billabong turun 3,36 persen.Sektor perbankan pulih dari kerugian hari sebelumnya, dengan Commonwealth Bank of Australia dibuka 0,83 persen lebih tinggi, Westpac menguat 0,44 persen, ANZ naik 0,20 persen, sementara National Australia Bank menguat 0,37 persen.Para penambang lebih kuat pada awal, dengan BHP naik 0,62 persen, Rio Tinto juga menguat 0,13 persen, Fortescue naik 1,20 persen, sementara Newcrest meningkat 2,73 persen.Di sektor energi, Woodside Petroleum naik 1,33 persen, Oil Search naik 0,31 persen, sementara Santos menguat 0,78 persen.Perusahaan raksasa pangan Woolworths naik 0,31 persen, sementara saingannya Wesfarmers datar dengan kenaikan 0,03 persen.Raksasa bioteknologi CSL diperdagangkan 1,26 persen lebih tinggi, Telstra turun 0,12 persen, dan Qantas bertambah 1,15 persen.Satu dolar Australia dibeli 79,16 sen dolar AS, sementara minyak mentah diperdagangkan pada 46,42 dolar AS per barel.

Editor: AA Ariwibowo