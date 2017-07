Tokyo (ANTARA News) - Kurs dolar AS berpindah tangan di zona paruh bawah 111 yen dalam transaksi awal di Tokyo pada Selasa, sedikit lebih tinggi dari tingkat yang terlihat semalam (Senin) di New York.Ketika pasar dibuka, dolar dikutip pada 111,24-25 yen dibandingkan dengan 111,06-16 yen di New York dan 110,81-82 yen di Tokyo pada Senin (24/7) pukul 17.00 waktu setempat.Sementara itu, euro diambil 1,1638-1639 dolar dan 129,46-47 yen terhadap 1,1636-1646 dolar dan 129,32-42 yen di New York, serta 1,1639-1641 dolar dan 128,97-129,01 yen pada perdagangan Senin (24/7) sore di Tokyo.

Editor: AA Ariwibowo