Evan dan Putu perkuat Bhayangkara hadapi Persija

Bekasi (ANTARA News) - Evan Dimas dan Putu Gede dipastikan memperkuat Tim Bhayangkara FC dalam laga derby Stadion Patriot Chandrabaga Kota Bekasi, Sabtu (29/7) menghadapi Persija Jakarta."Saya tinggal nunggu instruksi pelatih. Kondisi saya bagus dan siap bermain," kata Penyerang Bhayangkara FC Evan Dimas di Bekasi, Selasa.Evan maupun Putu telah absen dalam sejumlah laga lanjutan Liga 1 Musim 2017 karena mereka harus membela Tim Nasional Indonesia dalam kualifikasi Piala Asia U-23.Keduanya kembali ke tim berjuluk The Guardian itu setelah Indonesia dinyatakan gagal lolos pascaditahan imbang lawan Thailand, 1-1. Kalah lawan Malaysia 0-3 dan menang 7-0 lawan Mongolia.Karena situasi itu, Timnas U-22 sudah memulangkan aset berharga Bhayangkara FC, Evan Dimas dan Putu Gede untuk kembali berlaga di Liga 1.Evan sudah tiba di Surabaya pada Senin (24/7) dan mengaku siap bermain membela Bhayangkara dalam laga lanjutan Liga 1."Tapi untuk sementara saya disuruh rest dulu oleh pelatih untuk pemulihan stamina," katanya.Kapten Timnas U-22 itu mengaku sangat menantikan laga penuh gengsi di hadapan suporter The Jack mania yang akan memenuhi stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi.Pelatih Bhayangkara FC Simon McMenemy mengatakan derby Patriot nanti bakal menguras tenaga dan pikiran pemain."Kami tidak punya keuntungan apapun. Mengingat puluhan ribu The Jack pasti akan memenuhi stadion. Di situ mental pemain akan diuji. Tapi untungnya kami sudah terbiasa tanpa penonton. Jadi ada atapun tanpa penonton tidak masalah bagi kami," katanya.Simon menargetkan akan memetik tiga poin sehingga timnya bisa mapan di papan atas klasemen hingga putaran pertama berakhir.

