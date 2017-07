Maskapai Singapura Tigerair dan Scoot resmi merger

Singapura (ANTARA News) - Dua perusahan maskapai penerbangan bertarif rendah () Tigerair dan Scoot resmi bermerger dengan operasi dan izin terbang tunggal di bawah merek Scoot.CEO Scoot, Lee Lik Hsin, mengatakan mulai Selasa ini, seluruh penerbangan Tigerair akan beroperasi dengan merek Scoot dan menandai selesainya proses integrasi Scoot-Tigerair yang dimulai Mei lalu ketika kedua maskapai penerbangan ini berada di bawah induk perusahaan yang sama"Sangat sulit untuk mencapai merger dari dua penerbangan. Dengan merger ini, kami sekarang memiliki 60 destinasi yang melintasi 17 negara. Ini merupakan kekuatan ekspansi dari Scoot yang baru," kata Lee dalam konferensi pers di Art Science Museum Singapore, Singapura, Selasa.Melalui merger ini, industri penerbangan resmi mengucapkan selamat tinggal kepada Tigerair Singapura yang menuntaskan penerbangan terakhirnya dari Singapura ke Tiruchirappalli, India, pada 24 Juli pukul 23:05.Lee menjelaskan dengan merger ini, Scoot yang mulai mengangkasa sejak Juli 2017, itu lebih kuat dari sebelumnya dapat menawarkan pilihan, konektivitas dan nilai lebih kepada penumpang serta memberikan efisiensi terhadap perusahaan.Menurut dia, integrasi dua perusahaan juga membuat bertumbuhnya Scoot dari penerbangan berskala kecil menjadi menengah bahkan berskala besar di kawasan Asia Tenggara.Sejalan dengan pengembangan merek, Scoot telah mengubah slogannya dari "Get Outta Here!" dan mengadopsi slogan baru, "Escape the Ordinary"."Slogan baru Scoot,, mencerminkan pertumbuhan kami sebagai maskapai penerbangan dan relevan dengan kondisi pasar global saat ini, saat jaringan kami berkembang dan menginspirasi kami untuk melakukan perjalanan dan menjelajahi dunia," kata Lee.Scoot juga meluncurkan pesawat A320 pertamanya yang sebelum ini dioperasikan oleh Tigerair dan dicat ulang dengan corak Scoot serta diberi nama "Conscious Coupling" dalam rangka integrasi antara Scoot dan Tigerair.Seluruh armada pesawat Tigerair akan dicat ulang secara bertahap dan ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2018.Untuk merayakan integrasi menjadi merek tunggal Scoot, tarif promosi perjalanan satu arah tersedia dengan harga Rp249.000 ke Singapura, Rp959.000 ke Hong Kong, Rp649.000 ke Bangkok, Rp1.599.000 ke Melbourne/Sydney, Rp3.099.000 ke Athena, Yunani dan masih banyak lagi.

Editor: Gilang Galiartha