Pendapatan GM kuartal kedua turun 11,3 persen

Chicago (ANTARA News) - Produsen mobil AS General Motors (GM) pada Selasa (25/7) melaporkan bahwa pendapatan sebesar 2,4 miliar dolar AS pada kuartal kedua dari operasi-operasinya yang sedang berlanjut, turun 11,3 persen dari setahun lalu.GM mengirimkan total 725.000 kendaraan di Amerika Serikat, didorong oleh kenaikan penjualan crossover sebesar 24 persen selama periode tersebut. GM menambahkan bahwa hasil crossover kuartal kedua adalah yang terbaik dalam sejarahnya.Namun, penjualan sewa harian GM di AS turun sekitar 25.000 kendaraan atau 35 persen dibandingkan dengan kuartal kedua 2016.Penjualan sewa harian adalah 6,0 persen dari total penjualan kendaraan di kuartal kedua, terendah dari setiap "full-line" (produk dan jasa yang ditawarkan) produsen mobil.Di Tiongkok, pasar terbesar GM, produsen mobil AS itu mengirimkan 852.000 kendaraan, membuat rekor kuartal kedua, naik 1,6 persen dibanding kuartal kedua 2016.Penjualan yang kuat untuk kendaraan Cadillac dan Baojun memimpin, masing-masing melonjak 62 persen dan 66 persen.Untuk paruh pertama 2017, GM menjual total 2.342.675 kendaraan di seluruh dunia. Penjualannya meningkat di Amerika Selatan dan Tiongkok, sementara mencatat penurunan di Eropa, Amerika Utara dan pasar-pasar lainnya.

Editor: AA Ariwibowo