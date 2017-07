Sydney (ANTARA News) - Pasar saham Australia dibuka lebih tinggi pada Rabu, karena harga minyak dan bijih besi melonjak, dengan hanya sektor real estat dan utilitas yang terseret di bursa lokal di awal perdagangan.Pada pukul 10.37 waktu setempat, indeks acuan S&P/ASX 200 naik 54,40 poin atau 0,95 persen, menjadi diperdagangkan di 5.781,00 poin, sementara indeks All Ordinaries yang lebih luas juga naik 52,10 poin atau 0,90 persen, menjadi duduk di 5.827,40 poin.Harga minyak melonjak hampir dua dolar semalam (Selasa), dengan sektor energi menjadi penerima manfaat besar, karena OPEC terus menekan pasokannya, sementara sektor material juga menguat karena harga bijih besi terus meningkat minggu ini.Bank-bank besar memulai hari dengan baik, dengan Commonwealth Bank of Australia naik 0,76 persen, Westpac meningkat 1,15 persen, ANZ 0,93 persen lebih tinggi, sementara National Australia Bank naik 0,93 persen.Para penambang memiliki pembukaan yang besar, BHP melonjak 3,38 persen, Rio Tinto menguat 3,11 persen, Fortescue memiliki keuntungan yang besar 4,15 persen, sementara Newcrest melawan tren tersebut, dan kehilangan 2,33 persen pada awal perjalanan.Di sektor minyak dan gas, Woodside dibuka 2,45 persen lebih tinggi, Oil Search naik 2,54 persen, sementara Santos melonjak 3,11 persen.Raksasa kebutuhan pokok Woolworths naik 0,99 persen, sementara saingannya Wesfarmers melepaskan kinerja buruk pada Selasa (25/7) menjadi meningkat 1,12 persen.Raksasa telekomunikasi Telstra naik 0,61 persen, sementara maskapai Qantas 2,26 persen lebih tinggi.Satu dolar Australia saat ini dibeli 79,33 sen dolar AS, sementara minyak mentah diperdagangkan pada 48,36 dolar AS per barel.