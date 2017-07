IHSG Rabu dibuka melemah tipis 1,36 poin

Jakarta (ANTARA News) - Pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), pada Rabu dibuka melemah tipis sebesar 1,36 poin didorong sebagian investor yang masih melakukan aksi jual.IHSG BEI dibuka turun 1,36 poin atau 0,02 persen menjadi 5.812,17 poin. Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak melemah 0,51 poin (0,05 persen) menjadi 975,89 poin."Laju IHSG tertahan di awal perdagangan pagi ini (26/7) menyusul sebagian investor melakukan aksi lepas saham," kata Analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada di Jakarta, Rabu.Kendati demikian, menurut dia, pelemahan IHSG itu relatif terbatas mengingat sejumlah sentimen positif di dalam negeri salah satunya mengenai laporan kinerja keuangan emiten yang telah dirilis membukukan hasil positif, ditambah lagi pergerakan bursa saham di kawasan Asia yang juga menguat."Volume beli yang mulai meningkat mendorong IHSG untuk kembali ke area positif," katanya.Terpantau, pada pukul 09.30 WIB IHSG kembali bergerak ke area positif atau menguat 8,65 poin (0,14 persen) menjadi 5.822,36.Sementara itu, Vice President Research and Analysis Valbury Asia Securities Nico Omer Jonckheere mengatakan bahwa pergerakan IHSG masih dibayangi oleh sentimen eksternal, terutama kebijakan bank sentral AS (The Fed) mengenai suku bunga acuannya."The Fed menggelar pertemuan pada pekan ini. Investor bersiap untuk mencari petunjuk dari The Fed perihal kenaikan suku bunga berikutnya," katanya.Sementara itu bursa regional, di antaranya indeks bursa Nikkei naik 109,24 poin (0,55 persen) ke 20.064,44, indeks Hang Seng menguat 55,93 poin (0,21 persen) ke 26.907,98, dan Straits Times menguat 5,43 poin (0,16 persen) ke posisi 3.333,26.

Editor: Fitri Supratiwi