Wapres terima Presiden Bank Dunia bahas "stunting"

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menerima Kunjungan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim beserta delegasi di Kantor Wakil Presiden Jakarta Pusat, Rabu, membahas masalah anak-anakWapres usai menerima Jim Yong Kim mengatakan, dalam pertemuan tersebut keduanya membahas kerja sama, utamanya terkait dengan pengentasan anak-anakatau kurang gizi."Kali ini kita fokus bagaimana membantu tentang anak-anakyang kekurangan gizi yang menyebabkan masalah. Kita bahas seperti itu yang lebih mendalam dan World Bank akan selalu membantu baik dari segi teknis juga dari beberapa hal," kata Wapres.Wapres mengatakan bahwa masalahbukan hanya terkait dengan kekurangan gizi saja, namun juga terkait dengan banyak hal, seperti air minum, air bersih, sanitasi dan infrastruktur pendukung lainnya.Sementara itu sebelum diterima Wapres JK, rombongan delegasi Bank Dunia telah diterima oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta.Anggota Delegasi Bank Dunia yang dipimpin oleh Dr Kim, di antaranya Vice President for East Asia and the Pasific Victoria Kwakwa, Country Direktor Indonesia dan Timor Leste Rodrigo Chaves, Regional Director IFC Vivek Pathak, Country Manager IFC Azam Khan, Operations Manager Indonesia Rolande Pryce dan Advisor Presiden WBG Aurelie Chardon.Sementara Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi dan Anggota Tim Ahli Wapres M Ikhsan.

