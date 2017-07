Indeks Nikkei-225 menguat didukung laba emiten

Tokyo (ANTARA News) - Saham-saham Tokyo berakhir menguat pada Rabu, karena pasar berada dalam suasana optimistis menyusul laporan laba perusahaan domestik dan luar negeri yang kuat.Namun demikian, kenaikan pasar lokal dibatasi karena investor juga bersikap menunggu dan melihat menjelang kesimpulan pertemuan kebijakan Federal Reserve AS hari ini.Indeks Nikkei-225 di Bursa Efek Tokyo (TSE) naik 94,96 poin atau 0,48 persen dari penutupan Selasa (25/7) menjadi 20.050,16 poin.Sementara itu, indeks Topix yang lebih luas dari semua saham papan utama di pasar saham Tokyo bertambah 3,81 poin atau 0,24 persen, ditutup pada 1.620,88 poin.Logam nonbesi, besi dan baja, serta saham-saham yang terkait dengan pertambangan paling maju saat penutupan, dengan jumlah saham meningkat melampaui yang turun, sebanyak 952 saham terhadap 939 saham di papan utama.Para pialang lokal mengatakan pelemahan yen ketika pasar dibuka memicu pembelian pada saham-saham eksportir, dengan keyakinan didukung oleh laporan laba kuartal kedua yang kuat dari perusahaan AS dan data kepercayaan konsumen yang masuk di atas ekspektasi.Suasana hati ini semakin cerah dengan laporan laba yang mantap dari perusahaan-perusahaan domestik besar untuk periode April-Juni, mereka menambahkan.Namun demikian, para pedagang mengatakan bahwa kenaikan pasar dibatasi oleh kehati-hatian investor menjelang akhir pertemuan dua hari Komite Pasar Terbuka Federal yang akan diumumkan hari ini.Pada papan utama 1.727,77 juta saham berpindah tangan, naik dari volume Selasa (25/7) di 1.497,56 juta saham, dengan nilai transaksi pada hari perdagangan ketiga minggu ini mencapai 2.196,5 miliar yen (19,64 miliar dolar AS), demikian Xinhua melaporkan.(UU.A026/S027)

Editor: Suryanto