Harga emas berjangka turun

Chicago (ANTARA News) - Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir lebih rendah pada Rabu waktu setempat, menjelang pengumuman kebijakan the Federal Reserve Amerika Serikat untuk mempertahankan tingkat suku bunganya tidak berubah.Dalam kontrak paling aktif untuk pengiriman Agustus, harga emas turun 2,70 dolar AS atau 0,22 persen menjadi menetap di 1.249,40 dolar AS per ounce.Para analis juga menyatakan bahwa indeks dolar AS naik 0,10 persen menjadi 94,18 pada pukul 17.08 GMT, dan pemulihan moderat dolar itu menggerogoti emas menjelang pengumuman the Fed.Dan kenaikan ekuitas ikut membawa emas turun. Dow Jones Industrial Average naik 89,42 poin atau 0,41 persen menjadi 21.702,85 poin pada pukul 17.18 GMT. Ketika ekuitas menguat, emas berjangka biasanya turun, karena investor belum tentu mencari asetLogam mulia selain emas harganya juga menurun. Perak untuk pengiriman September turun 8,3 sen atau 0,5 persen menjadi ditutup pada 16,459 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober turun 9,1 dolar AS atau 0,98 persen, menjadi menetap di 922,70 dolar AS per ounce.

Editor: Maryati