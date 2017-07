Kemarin Jokowi dikirimi kuda, pengguna Instagram Indonesia capai 45 juta

KPK mengajukan banding terhadap vonis mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri Sugiharto dalam kasus korupsi KTP Elektronik (KTP-e).



Dalam sidang 20 Juli 2017, kepada Irman majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis hukuman tujuh tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan serta kewajiban membayar denda 500.000 dolar AS dikurangi 300.000 dolar AS dan Rp50 juta subsider 2 tahun kurungan.



Sedang Sugiharto dijatuhi hukuman lima tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 1 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti 50.000 dolar AS dikurangi pengembalian 30.000 dolar AS dan Rp150 juta subsider 1 tahun kurungan.











Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikirimi dua kuda jantan sandelwood oleh masyarakat Sumba Barat Daya. Mereka mengirim kuda itu sebagai penghargaan kepada Presiden karena telah datang ke Pulau Sumba pada 12 Juli 2017.







Indonesia resmi menjadi tuan rumah penyelenggaraan putaran final Piala Asia U-19 2018 yang digelar 18 Oktober-4 November 2018.



Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menyetujui keputusan itu dalam rapat Komite Kompetisi AFC, Selasa (25/7), di Kuala Lumpur, Malaysia.







Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komuniksi dan Informatika Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan bahwa kementerian menunggu kehadiran Telegram hingga bulan depan.





Media berbagi foto Instagram memiliki 45 juta pengguna aktif setiap bulan pada kuartal pertama 2017 di Indonesia menurut data internal mereka.



Pengguna Instagram di Indonesia adalah komunitas terbesar di Asia Pasifik," kata Country Director Facebook Indonesia, Sri Widowati, saat jumpa pers di Jakarta, Rabu siang.







