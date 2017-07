Transjabodetabek jajal jalur "HOV Lane" Bekasi-HI

Bekasi (ANTARA News) - Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat, bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek melakukan uji coba High Occupancy Vehicle Lane (HOV Lane) atau jalur khusus untuk Bus Transjabodetabek trayek Summarecon Bekasi Barat-Bundaran Hotel Indonesia, Kamis pagi."Sesuai dengan program dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), angkutan Transjabodetabek ini menggunakan jalur HOV lane yang dikawaldi jalur tol," kata Kabid Prasarana Dishub Kota Bekasi Dewi Astuti usai mengikuti agenda uji coba perdana Bus Transjabodetabek di shelter Informa Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kamis pagi.Menurut dia, selama masa uji coba kali ini, BPTJ mengoperasikan tiga unit Bus Transjabodetabek yang diberangkatkan pada pukul 09.00 WIB.Bus itu mengangkut penumpang dari Kota Bekasi menuju Bundaran HI melalui koridor Tol Jakarta-Cikampek dengan pengawalan dua petugasHOV Lane merupakan jalur khusus untuk kendaraan tinggi, aman, nyaman dan tarif terjangkau yang mampu memangkas waktu tempuh perjalanan penumpang bus di jalur bebas hambatan.Menurut dia, selama masa uji coba yang berlangsung pada dua pekan ke depan, semua penumpang untuk trayek tersebut memperoleh promosi harga tiket Rp5.000 per penumpang.Menurut dia, pemberangkatan pada uji coba dengan pengawalan polisi ini terdiri atas tiga armada di setiap jadwal pemberangkatan per 15 menit sekali.Kepala BPJT Bambang Prihartono dalam sambutannya mengatakan, model transportasi massal ini diharapkan bisa memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum dengan target modal share 60 persen pada 2029 bisa tercapai.Menurut dia, target tersebut dihitung berdasarkan hasil survei terhadap moda transportasi massal yang ideal bagi perpindahan kendaraan pribadi ke angkutan umum."Data menunjukkan 60 responden akan beralih kepada moda transportasi umum konsep ini," katanya.Rute HOV Summarecon Bekasi Barat-Hotel Indonesia ini dibuka melalui kerja sama BPTJ dengan Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD).

Editor: Fitri Supratiwi