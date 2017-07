Taklukkan Jamaika, Amerika Serikat sabet piala keenam Concacaf

Santa Clara (ANTARA News) - Amerika Serikat (AS) menyabet trofi Piala Emas Concacaf untuk keenam kalinya setelah mengalahkan Jamaika pada laga final yang digelar di Levi's Stadium, California, Rabu malam waktu AS atau Kamis waktu Indonesia.Gol Jordan Morris menjelang laga berakhir mengantarkan skuat Amerika Serikat menjuarai piala Concacaf setelah kedua tim bermain imbang 1-1 lewat gol Altidore dan Watson.Ini merupakan piala keenam AS di turnamen tersebut atau hanya terpaut satu gelar dari rekor tujuh kemenangan yang ditorehkan Meksiko dalam kompetisi regional Amerika Utara dan Tengah serta Karibia tersebut.Pada jalannya pertandingan, Amerika Serikat mengambil inisiatif serangan dengan melancarkan umpan-umpan panjang yang ditujukan kepada duet penyerang Morris dan Altidore.Altidore mendapatkan peluang pada menit 18 setelah mendapatkan ruang kosong untuk mengolah bola dari luar kotak penalti. Penyerang Toronto FC itu kemudian melepaskan tendangan yang mampu ditepis kiper Jamaika, bola liar hasil tendangan Altidore lalu disepak kembali oleh Acosta, namun tak berbuah gol.Kiper Jamaika, Andre Blake terpaksa diganti oleh Dwayne Miller akibat mengalami cedera setelah menepis peluang Altidore.Tim asuhan pelatih Bruce Arena itu akhirnya memecah kebuntuan berkat gol tendangan bebas Altidore menyusul pelanggaran Williams terhadap Bradley pada menit 45.Namun saat babak kedua baru berumur lima menit, Jamaika menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat sepakan Vaughn Watson yang meneruskan tendangan penjuru Kemar Lawrence. Para pendukung tim berjuluk Reggae Boyz itu pub bersorak kegirangan di stadion.Amerika Serikat pun mengubah taktik dengan memasukkan penyerang senior Clint Dempsey, menggantikan Kellyn Acosta yang berposisi sebagai gelandang serang.Racikan taktik Bruce Arena ternyata membuahkan hasil, Clint Dempsey mengirimkan umpan kepada rekan satu timnya di Seattle Sounders, Jordan Morris, yang melepaskan tembakan ke pojok atas gawang Jamaica pada menit 88. Skor 2-1 untuk kemenangan AS bertahan hingga laga usai, demikian AFP dan ESPN.Blake; Powell, Lowe, Ritchie, Taylor, Lawrence; Gordon, Watson, Fisher; Mattocks, Williams.Cadangan: Miller, Harriott, Campbell, Francis, Grandison, Burke, Binns, Nicholson, Johnson, Lambert, R. Morris, Hyatt.Howard; Zusi, O. Gonzalez, Besler, Villafana; Arriola, Bradley (c), Acosta, Nagbe; Altidore, J. Morris.Cadangan: Hamid, Miazga, Pontius, Zardes, Corona, McCarty, Lichaj, Morrow, Agudelo, Hedges, Dempsey, J. Gonzalez.

Penerjemah: Alviansyah Pasaribu

Editor: Heppy Ratna