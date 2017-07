Laba emiten dongkrak indeks Nikkei-225 bursa Tokyo

Tokyo (ANTARA News) - Saham-saham bursa Tokyo ditutup sedikit lebih tinggi pada Kamis, karena laba sejumlah perusahaan yang positif untuk periode April-Juni mendorong sentimen secara keseluruhan.Indeks Nikkei-225 di Bursa Efek Tokyo (TSE) menguat 29,48 poin atau 0,15 persen dari penutupan Rabu (26/7) berakhir pada 20.079,64 poin.Sementara itu, indeks Topix yang lebih luas dari semua saham papan utama di pasar saham Tokyo naik 5,96 poin atau 0,37 persen menjadi 1.626,84 poin.Instrumen presisi, transportasi udara, dan tenaga listrik serta saham-saham yang terkait dengan gas paling banyak mendapat keuntungan pada penutupan, dengan jumlah saham naik melebihi yang menurun, sebanyak 991 terhadap 884 di papan utama.Para pedagang mengatakan bahwa pasar menerima dukungan awal dari rekor penutupan di Wall Street semalam (Rabu), namun apresiasi yen terhadap dolar AS setelah Federal Reserve AS menunjukkan kenaikan suku bunga mungkin lebih lambat dari yang diperkirakan sehingga menekan sentimen.Namun, secara keseluruhan investor optimis mengenai laba perusahaan domestik kuartal pertama, pialang di Tokyo menambahkan, yang membantu menjaga indeks tetap mengarah ke arah yang benar meski hari bergelombang.Pada papan utama pada Kamis, 1.837,16 juta saham berpindah tangan, naik dari volume pada Rabu di 1.727,77 juta saham, dengan nilai transaksi pada hari perdagangan kedua minggu ini mencapai 2.546,0 miliar yen (22,91 miliar dolar AS), demikian Xinhua melaporkan.(UU.A026/B012)

Editor: Suryanto