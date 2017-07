Garam langka di Denpasar, harga melonjak

Denpasar (ANTARA News) - Kota Denpasar mengalami kelangkaan garam sehingga membuat harga komoditas ini naik di pasar tradisional."Harga garam lokal mulai merangkak naik mendekati harga Rp10 ribu rupiah per kilogram dari harga normal hanya enam ribu rupiah," kata pedagang garam Nyoman Kerti saat ditemui di Pasar Badung, Denpasar, Kamis.Senada dengan itu, pedagang garam lainnya, Wirjaya mengaku kenaikan harga itu merupakan akibat dari kelangkaan garam di pasar itu."Kelangkaan garam ini terjadi karena minimnya pasokan garam dari luar Jawa. Gagalnya panen akibat cuaca buruk yang terjadi di Bali itulah yang menjadi penyebab kurangnya pasokan garam di Bali," katahya.Sedangkan harga garam kemasan bermerek dan beryodium yang dipasok dari Jawa berkisar Rp2.000 per 175 gram yang dijual per sachet, sedangkan untuk per bal yang berisi 20 sachet dijual hingga Rp65.000.Sejumlah pembeli mengeluhkan harga garam yang terus merangkak naik di sejumlah pasar."Saya berharap pemerintah Jokowi dapat menekan harga dan kelangkaan garam di pasaran, agar kelangkaan ini tidak terjadi dan kembali normal seperti biasanya," kata seorang pembeli, Ling-ling.

Editor: Gilang Galiartha