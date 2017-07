Harga ikan asin naik akibat garam mahal

Jember (ANTARA News) - Harga berbagai macam jenis ikan asin di pasar tradisional Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan signifikan akibat harga garam mahal dan musim paceklik di sejumlah wilayah pesisir."Untuk jenis ikan asin tertentu, kenaikannya hingga 100 persen seperti ikan asin pindang yang semula Rp15.000 per kilogram, kini mencapai Rp30.000 per kilogram," kata salah seorang pedagang ikan asin Rahman di Pasar Tanjung Jember, Jumat.Menurutnya kenaikan harga ikan asin tersebut bervariasi karena tergantung dengan jenis ikan yang dikeringkan, namun rata-rata kenaikannya berkisar Rp5.000 hingga Rp15.000 per kilogram."Untuk ikan asin jenis teri mengalami kenaikan sebesar Rp5.000 yakni dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 per kilogram, kemudian ikan asin kuniran dari Rp15.000 menjadi Rp28.000 per kilogram," tuturnya.Sedangkan ikan asin udang rebon atau ebi juga mengalami kenaikan dari Rp24.000 menjadi Rp32.000 per kilogram dan ikan asin temparan dari Rp9.000 menjadi Rp17.000 per kilogram."Semakin mahalnya ikan asin di pasaran membuat penjualan lesu karena banyak pembeli yang mengurangi pembelian ikan asin, sehingga berdampak pada penurunan pendapatan pedagang," katanya.Hal senada juga disampaikan pedagang ikan asin lainnya Mukhlis di Pasar Tanjung Jember yang mengeluhkan sepinya pembeli karena kenaikan ikan asin sudah berjalan beberapa pekan lalu, bahkan omzet pendapatanya semakin menurun."Musim paceklik yang cukup panjang menyebabkan pasokan ikan langka, sehingga bahan baku untuk membuat ikan asin semakin berkurang dan kini ditambah mahalnya harga garam, sehingga harga ikan asin pun lebih mahal dibandingkan harga daging ayam ras," ujarnya.Semakin naiknya harga ikan asin, lanjut dia, menyebabkan pembelian masyarakat semakin berkurang dan hal tersebut menyebabkan pendapatan pedagang ikan asin juga menurun.Pantauan di lapangan, lapak ikan asin milik Rohman dan Mukhlis sangat sepi, bahkan dalam satu hingga dua jam hanya satu hingga dua orang yang membeli ikan asin, itupun pembelian tidak sampai 1 kilogram.Sementara hasil pendataan petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jember yang tercatat dalam laman siskaperbapo.com menyebutkan harga ikan asin teri di Pasar Tanjung dan Pasar Kebonsari mencapai Rp70.000 per kilogram.

