Universitas Indonesia selenggarakan ICVHE Ke-2

Depok (ANTARA News) - Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia menyelenggarakan The 2nd International Conference on Vocational Higher Education (ICVHE) di Bali, 27-29 Juli 2017 ."Penerapan kurikulum berbasis terapan akan menjadi landasan kekuatan utama dalam melakukan terobosan kurikulum dan pengembangan skill berbasis kompetensi," kata Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, Prof Dr Sigit Pranowo Hadiwardoyo, dalam keterangan tertulisnya, Jumat.Penyelenggaraan konferensi internasional ini telah melalui serangkaian kegiatan seleksi makalah sejak April 2017.Selain oleh pemakalah, kegiatan ini juga dihadiri para akademisi yang ingin memperkaya pegetahuan tentang riset terapan.Seluruh makalah riset terapan terpilih dipresentasikan dalam kegiatan ini dengan cakupan bidang Vocational Education Training (VET) Policy and reforms needed, Qualifications, training products, and future skills, Apprenticeship and traineeship.Selanjutnya Work-integrated learning on industrial needs, The relationship between development and vocational education, Strategic partnership between industrial stakeholders.Visi Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia adalah menjadi institusi Pendidikan Vokasi yang terkemuka di ASEAN dan mencetak lulusan yang mampu bersaing.Konferensi internasional 2017 mengangkat tema The Importance on Advancing Vocational Education to Meet Contemporary Labor Demands ini diikuti oleh 87 riset terbaik dari berbagai perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri.Acara dibuka oleh Rektor Universitas Indonesia Prof Dr Muammad Anis, dengan didampingi oleh Direktur Program Vokasi UI Prof Dr Sigit Pranowo Hadiwardoy.Konferensi tersebut akan dihadiri Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dhakiri untuk menyampaikan sambutan inti (keynote speech).(T.F006/A013)

