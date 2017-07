Harga garam di Manado naik lagi

Manado (ANTARA News) - Harga garam di sentra perdagangan Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengalami kenaikan lagi pada pekan terakhir Juli 2017."Hari ini (Jumat, 28/7) harga garam beryodium di Manado dan sekitarnya naik menjadi Rp7.500 per kilogram dari sebelumnya Rp6 ribu per kg," kata Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulut hanny Wajong di Manado, Jumat.Hanny mengatakan harga garam mengalami peningkatan bukan hanya di Sulut saja, tapi secara nasional."Karena musim hujan yang tinggi, sehingga petani garam kesulitan memproduksi," jelasnya.Namun, katanya, pemerintah akan terus memantau pergerakan harga garam di pasar.Juga, kata Hanny, pemerintah akan terus mengawasi agar stok tetap ada dan memenuhi permintaan konsumen."Saat ini stok garam di Sulut hingga satu bulan ke depan," katanya.Pihaknya berharap, pedagang jangan seenaknya menaikkan harga karena stok masih sangat cukup."Kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memasok lebih banyak lagi garam di Sulut," jelasnya.Jika kondisi normal, katanya, harga garam di Sulut sebesar Rp4 ribu per kilogram.(T.KR-FML/G004)

Editor: Ruslan Burhani