Papan reklame ini jadi cara seniman ejek Donald Trump

Mexico City (ANTARA News) - Sebuah foto besar Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai makhluk penyusup dari luar angkasa kini terpampang di sebuah billboard atau papan reklame berukuran besar di salah satu jalan paling sibuk di Mexico City.Dalam foto itu tertulis "Make America Great Again", yang menjadi semboyan Trump selama kampanye Pemilu Presiden setahun silam.Di papan reklame ini Trump dikarikaturkan sebagai makhluk hijau kemerahan berambut pirang. Billboard ini dipasang di jalan di Meksiko karena tidak ada yang mau memasangnya di Amerika Serikat.Dilatarbelakangi bendera Amerika, billboard berukuran 13x7 meter itu tadinya diniatkan untuk dipasang di sebuah kota di AS, kata sang penciptanya, seniman asal Chicago, Mitch O'Connell."Amerika takut memasang billboard guyon ini. Lalu Meksiko masuk pertimbangan mengingat Trump berkampanye jahat kepada semua orang di Meksiko," kata O'Connell kepada Reuters.O'Connell sudah menawarkan ke berbagai perusahaan di AS agar memasang billboard ini. Dia sudah 30 kali berupaya di Washington, Chicago dan kota-kota besar AS lainnya. Namun perusahaan-perusahaan di AS tak ingin menyentuhnya karena terlalu politis.Akhirnya, billboard Trump itu dipasang di Meksiko dan akan terus dipasang di sana selama sebulan, kata Jorge Alderete, seniman Argentina yang tinggal di Mexico City yang membantu memasangkan billboard itu.

Editor: Jafar M Sidik