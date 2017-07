Bandara Jambi raih peringkat satu pelayanan versi ACI

Jambi (ANTARA News) - Bandara Sultan Thaha Jambi meraih peringkat satu dunia sebagai bandara terbaik pada kategori survei Airport Service Quality (ASQ) Quarter II/2017 yang dilakukan oleh organisasi Airport Council International (ACI)."Survei ASQ tersebut mendorong agar bandara-bandara di dunia dapat secara konsisten memberikan pelayanan terbaik. Dan tahun ini merupakan tahun pertama keikutsertaan Bandara Sulthan Taha Jambi," kata Manajer Operation dan Service Bandara Sultan Thaha Indra Gunawan di Jambi, Sabtu.Hasil Survei ASQ itu, kata Indra, Bandara Sultan Thaha menjadi terbaik di dunia untuk kategori servis dan kualitas pelayanan untuk kategori bandara dengan kapasitas di bawah dua juta penumpang per tahun.Survei tersebut dilakukan dari Januari 2017 yang membandingkan Bandara Sulthan Thaha Jambi dengan 302 bandara selevelnya di dunia. Survei dilakukan per tiga bulan sekali dengan total responden sebanyak 400 orang mulai dari penumpang hingga petugas.Survei ASQ tersebut, kata dia, juga menjadi tolok ukur dalam industri kebandarudaraan global dengan menilai tingkat kepuasan penumpang pesawat pada 34 area pelayanan termasuk kategori utama seperti akses, check-in, keamanan, fasilitas bandara, ketersediaan tenant makanan dan minuman dan lain sebagainya."Setiap tahun dilakukan survei empat kali. Dan pada triwulan kedua hasil survei yang dilakukan menentukan Bandara Sulthan Thaha Jambi sebagai yang terbaik," katanya.Adapun kategori survei yang dilakukan itu adalah Airport Service Quality (ASQ) Quarter II/2017 oleh Airport Council International (ACI). ACI merupakan organisasi independen beranggotakan 592 perusahaan yang mengoperasikan 1.853 bandara di 173 negara."Dengan hasil tersebut kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang menggunakan moda transportasi udara melalui Bandara Sultan Thaha Jambi," katanya.Terminal Bandara Sultan Thaha tersebut pada tahun 2016 menempati terminal baru yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Bandara kebanggaan masyarakat Jambi tersebut dioperasikan oleh PT Angkasa Pura II.Sementara itu pergerakan jumlah penumpang yang datang dan berangkat melalui Bandara Sultan Thaha Jambi selama tahun 2016 tercatat mencapai 1,6 juta orang.Setiap hari Bandara Sultan Thaha Jambi melayani 44 penerbangan domestik terjadwal dari dan ke Jambi dengan tujuan ke berbagai daerah di Indonesia.Saat ini terdapat tujuh maskapai penerbangan yang beroperasi melayani penerbangan di Bandara Sultan Thaha Jambi, yakni Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air, Sriwijaya, Nam Air, Wings Air dan Susi Air.Di samping Bandara Sultan Thaha Jambi yang mendapatkan peringkat I dari 80 negara yang mengikuti ASQ kuartal II/2017 tersebut, terdapat pula Bandara Supadio Pontianak, meraih peringkat yang sama untuk kategori bandara berkapasitas 2-5 juta penumpang per tahun.

