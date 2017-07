34 Pati TNI-AU terima pisau Bhuwana Paksa

Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak 34 Perwira Tinggi TNI Angkatan Udara menerima pisau Bhuwana Paksa dan Pin Swa Bhuwana Paksa serta penghargaan lainnya dalam Wisuda Purnawira Pati TNI AU tahun 2017 oleh Kepala Staf TNI AU (Kasau) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Gedung Sabang Merauke Akademi Angkatan Udara, Yogyakarta, Sabtu.Ke-34 wisudawan tersebut di antaranya Mantan Kasau Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, mantan Kabasarnas Marsdya TNI (Purn) FHB. Sulistyo, serta Pati Bintang dua dan Bintang satu serta seorang Wara Marsma TNI (Purn) Eni Eko Kusdiastuti.Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam sambutannya mengatakan, siklus kehidupan senantiasa terus berjalan dan peralihan generasi berlangsung secara pasti, mekanisme seperti ini akan senantiasa dialami oleh setiap orang dalam menjalankan tugas pengabdiannya kepada bangsa dan negara.Demikian pula dengan para senior yang mengawali pengabdian sebagai perwira TNI Angkatan Udara, hari ini menuntaskan tugasnya melalui Wisuda Purnawira."Perjalanan karir para senior baik di TNI Angkatan Udara, TNI maupun di instansi lainnya telah menorehkan tinta emas yang perlu diteladani bagi kita semua. Para senior telah meletakkan landasan yang kokoh dalam berbagai aspek kedinasan sehingga memberi kontribusi yang positif bagi TNI Angkatan Udara, TNI, bangsa dan negara. Keteladanan inilah yang menjadi Benang Merah bagi kita yang masih aktif berdinas, untuk bertekad melanjutkan serta meningkatkan pengabdian yang telah dilaksanakan oleh para senior," ujar Kasau.Menurut Hadi, masa purnabhakti bukan berarti berakhirnya pengabdian seorang prajurit kepada bangsa dan negaranya."Pengabdian seorang prajurit tidak pernah berakhir selama hayat masih di kandung badan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Jenderal Mac Arhtur pada saat mengakiri masa dinasnya bahwa old soldiers never die, they just fade away," ucap Kasau.Dari Bumi Maguwo yang bersejarah ini, para senior lahir dan mengawali karier sebagai perwira TNI Angkatan Udara, serta dari Bumi Maguwo ini pula para senior mengakhiri tugas dengan sempurna."Kami melepas para senior dengan bangga dan lapang dada. Ini merupakan suatu wujud penghormatan yang tulus karena para senior telah meletakkan fondasi yang berharga dalam pertumbuhan dan kemajuan TNI Angkatan Udara ke depan," tutur Kasau.Hadir Pada acara tersebut para mantan Kasau di antaranya Masekal TNI (Purn) Rilo Pambudi, Masekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, Marsekal TNI (Purn) Herman Prayitno, Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, dan Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia, serta para sesepuh TNI AU lainnya.(S037/C004)

Editor: Ruslan Burhani