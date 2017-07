Kementerian BUMN resmikan ekspor perdana triplek Bondowoso

Bondowoso (ANTARA News) - Pelaksana Tugas Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana Prasarana dan Perhubungan Kementerian BUMN, Fadjar Yudisiawan bersama Bupati Bondowoso Amin Said Husni meresmikan ekspor perdana produk triplek Pabrik Bondowoso Indah Plywood di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Sabtu."Untuk ekspor produk triplek perdana oleh Pabrik Bondowoso Indah Plywood pada hari ini satu kontainer ke Singapura, dan produk berapapun jumlahnya Singapura siap menampung," kata Plt Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana Prasarana dan Perhubungan pada Kementerian BUMN, Fadjar Yudisiawan seusai meresmikan ekspor perdana produk triplek.Sedangkan untuk bahan baku triplek yang diproduksi oleh Pabrik Bondowoso Indah Plywood anak perusahaan dari PT Indah Karya (Persero) yang berlokasi di Desa Pekauman, Kecamatan Grujugan itu, lanjut dia, menggunakan kayu sengon yang ada di Kota Tapai itu (bahan baku kayu sengon lokal).Karena pabrik triplek dibangun di Bondowoso, katanya, tentunya bahan baku menggunakan produk lokal setempat karena kayu sengon (bahan baku triplek) di kabupaten itu dinilai sangat cukup."Pabrik Bondowoso Indah Plywood dibangun di Bondowoso karena memang untuk mendekati pasokan bahan baku. Pabrik Bondowoso Indah Plywood memiliki luas 3,2 ha dan luas bangunan pabrik sekitar 9.600 m2 ini akan ekspor 70 persen, sedangkan 30 persen lokal dan untuk tahun pertama ditargetkan memproduksi 24.000 m3 triplek dan kedepan akan ditingkatkan 30.000 m3," paparnya.Sementara Bupati Bondowoso Amin Said Husni mengatakan, sesuai yang disampaikan Dirut PT Indah Karya tercatat mempekerjakan sekitar 250 orang tenaga kerja berasal dari masyarakat Bondowoso."Dan kedepan, katanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 600 tenaga kerja (karyawan) dan sudah ada komitmen dari manajemen bahwa seluruh tenaga kerjanya dari Kabupaten Bondowoso," ucapnya.Bupati Amin Said menambahkan, dengan adanya industri tersebut sekaligus juga dapat memicu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Bondowoso.Data diperoleh, Pabrik Bondowoso Indah Plywood selain ekspor perdana ke Singapura juga mengirim produk triplek itu ke PT Muroco di Kalideres, Jakarta.(T.KR-ZUM/C004)

