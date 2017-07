Puluhan startup ikuti tahap hacksprint Gerakan 1.000 Startup

Head of New Product Ruma, Jaka Wiradisuria, ditemui dalam Workshop Gerakan Nasional 1000 Startup, di Jakarta, Sabtu (17/9/2016). (ANTARA News/ Arindra Meodia)

Jakarta (ANTARA News) - 41 tim(perintis) mengikuti tahapsebagai bagian dari Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital gelombang dua di Jakarta dari 29 sampai 30 Juli 2017 di Auditorium Anantakupa, Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika.dilaksanakan setelah tiga tahap sebelumnya dilalui yaitu tahapdanadalah tahap keempat dari rangkaian program Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital, kata Kementerian Kominfo dalam siaran pers, Minggu.Metodeadalah generasi baru hackathon yang dikemas lebih terstruktur dan terarah dengan menggunakan metode design sprint. Pada fase ini, setiap tim yang terdiri atas 3-5 orang akan membuat purwarupa atau prototipe dari produk yang ingin mereka ciptakan.Pada hari pertama, peserta menjalani prosessebelum melanjutkan ke proses pembuatan perangkat purwarupa pada hari kedua guna melatih peserta dalam memaksimalkan produk yang mereka bangun dengan metodeHari pertama Hacksprint Jakarta dipimpin oleh Prasetyo Andy Wicaksono, Founder dari Code for Indonesia sekaligus bertindakkali ini.Untuk hari kedua, peserta mengikuti sesidari purwarupa produk yang mereka buat. Pada sesi ini, peserta mempresentasikan ide mereka di depan juri.Hacksprint bertujuan membekali peserta dengan pengetahuan yang sesuai dengan fungsi atau tipe tiap anggota tim, yaitu(pebisnis),(pengembang), dan(perancang).41 Tim Startup padaini terdiri dari 132 orang peserta yang meliputi 54 orang, 42, dan 36Setelah Jakarta, kota selanjutnya yang akan melaksanakan tahapadalah Pontianak pada 5-6 Agustus 2017.Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital ditujukan untuk mewujudkan potensi Indonesia menjadi The Digital Energy of Asia pada 2020 dengan mendirikan 1.000 startup yang menjadi solusi atas berbagai masalah dengan memanfaatkan teknologi digital.Gerakan ini dilangsungkan di sepuluh kota; Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Semarang, Malang, Pontianak, Makassar, Medan dan Denpasar.

Editor: Jafar M Sidik