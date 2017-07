Koleksi Fadli Zon turut dalam kompetisi filateli dunia "Bandung 2017"

Jakarta (ANTARA News) - Dunia filateli bagi Wakil Ketua DPR RI Dr.Fadli Zon adalah bagian yang tidak terpisahkan, dan pada tahun ini koleksi perangkonya kembali diikutsertakan dalam Kompetisi dan Pameran Filateli Dunia yang bertajuk "Bandung 2017".Dalam ajang bergengsi tersebut, koleksi perangko Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini diikutsertakan ke dalam beberapa kelas, kata Ketua Bidang Komunikasi Partai Gerindra, Asrian Mirza dalam pesannya di Jakarta, Senin.Koleksi yang berjudul Netherlands Indies Postal Cancellation 1789-1917 dikompetisikan pada kelas Postal History 8 Frame.Sementara koleksi dengan judul Netherlands Indies Postal Stationery 1874-1942 diikutsertakan pada Kelas Postal Stationery 5 Frame. Total ada dua judul koleksi Fadli Zon yang diikutsertakan dalam kompetisi dan pameran "Bandung 2017".Sepak terjang Wakil Ketua DPR RI Dr.Fadli Zon dalam dunia filateli telah diakui baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Koleksinya telah dipamerkan pada pameran filateli dunia di berbagai negara.Beberapa pameran internasional yang telah diikuti antara lain pada pameran filateli internasional di China pada 2011, Australia pada 2013, Korea dan Malaysia pada 2014, Singapore, Hongkong, dan Taipei pada 2015, New York dan China pada 2016, serta Melbourne pada 2017.Koleksi-koleksi perangko Fadli Zon yang dipamerkan tersebut telah memperoleh penghargaan Medali Large Vermeil (88) dan Vermeil (82).Sedangkan untuk tingkat Nasional, Koleksi perangko Fadli Zon telah memperoleh penghargaan Medali Gold (90) di Baliphex 2015.Kompetisi dan Pameran Filateli Dunia "Bandung 2017" diselenggarakan oleh Perkumpulan FIlatelis Indonesia (PFI) bersama Kementerian Kominfo dan PT Pos Indonesia.Pameran digelar dalam rangka memperingati momen Hari Kemerdekaan RI ke-72, HUT Provinsi Jawa Barat ke-72 dan HUT Kota Bandung ke-107. Kegiatan pameran berlangsung di The Trans Luxury Hotel, Bandung, 3-7 Agustus 2017.Selain itu, "Bandung 2017" merupakan ajang kompetisi bergengsi para filatelis internasional yang diikuti oleh perwakilan dari 60 negara Federasi Filateli di dunia. Semuanya tergabung di dalam FIP (Federation Internationale de Philatelie). Total koleksi yang dipamerkan berjumlah 455 koleksi dan 1937 frame. Terdapat 9 kelas yang dikompetisikan, yang terdiri dari kelas Postal History, Traditional Philatelic, Postal Stationery, Aerophilately, Thematic Philately, Youth Philately, One Frame Exhibit, Modern dan Literature.Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai penting dunia filateli. Sebab, menurutnya perangko telah menjadi bagian dari arsip sejarah yang bernilai tinggi. Keberadaannya tidak sekedar menjadi tanda bagi bea pengiriman pos, tetapi telah menjadi arsip bagi berbagai peristiwa bersejarah, alat komunikasi pembangunan, serta jembatan diplomasi yang menghubungkan berbagai bangsa.Fadli Zon berharap dengan adanya pameran ini, dunia filateli semakin mendapat tempat yang luas di tengah masyarakat Indonesia.

