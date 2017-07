DPR sarankan pembentukan tim pencari fakta kasus Novel

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyarankan Presiden Joko Widodo membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mendukung upaya mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan."Kami menganjurkan bahwa yang terbaik adalah Presiden Jokowi membentuk TPF," kata Agus di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin.Ia mengatakan kasus penyerangan terhadap Novel sangat kompleks dan keberadaan TPF akan membantu mempercepat proses pengungkapan pelaku dan motif penyerangannya.TPF, menurut dia, akan bekerja mencari tahu pelaku dan latar belakang terduga pelaku melakukan kejahatan terhadap Novel Baswedan."Ini persoalannya sangat susah dan menyita waktu yang cukup lama karena hingga saat ini belum ada kejelasannya. Karena Presiden tidak secepatnya mengantisipsi ini dari awal," ujarnya.

Editor: Maryati