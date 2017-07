Isner kalahkan Harrison di final Atlanta

Washington (ANTARA News) - Unggulan kedua John Isner menaklukkan Ryan Harrison dengan skor 7-6(6), 7-6(7) pada final yang mempertemukan kedua petenis AS pada Minggu untuk mengamankan gelar Atlanta Terbuka keempatnya.Bagi Isner, yang menyelamatkan set point pada kedua set, kemenangan ini menandai gelar beruntun keduanya sejak tersingkir pada putaran kedua di Wimbledon.Servis keras Isner, yang pada pekan lalu memenangi Hall of Fame Terbuka di Newport, Rhode Island, terbukti menjadi pembeda ketika petenis 32 tahun ini memenangi 85 persen poin servis pertamanya atas lawannya yang merupakan unggulan keempat.Dengan keberhasilan meraih gelar ke-12nya ini, Isner akan naik dua spot ke peringkat 18 ATP pada Senin dan melewati Jack Sock sebagai petenis AS peringkat teratas.Isner kini telah mencapai final Atlanta pada tujuh dari delapan tahun turnamen ini, demikian Reuters.(Uu.H-RF)

Editor: Fitri Supratiwi