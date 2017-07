Diplomat AS dicegah masuk wisma duta oleh Rusia

Moskow (ANTARA News) - Kedutaan besar Amerika Serikat di Moskow menuduh pihak berwajib Rusia telah menghalangi staf diplomatiknya masuk ke sebuah properti AS di pinggiran kota Moskow.Padahal sebelum itu mereka dijamin mendapatkan akses ke sana sampai tengah hari Selasa guna mengangkut barang-barang pribadi milik mereka. Kementerian luar negeri Rusia enggan menanggapi soal ini.Properti di sebelah barat lalu Moskow itu disewa oleh kedutaan besar AS untuk para stafnya sebagai tempat berekreasi.Moskow menyatakan langkah terhadap properti kedutaan besar AS itu sebagai bagian dari aksi balasan setelah Washington menyetujui pembaruan sanksi kepada Rusia.Lima kendaraan bernomor korps diplomatik, termasuk sebuah truk, tiba di situs itu. Namun semuanya ditolak masuk ke area properti yang tampaknya tempat peristirahatan itu. Mereka ditolak masuk ke tempat peristirahatan tersebut."Sesuai dengan notifikasi pemerintah Rusia, Misi AS untuk Rusia seharusnya mendapatkan akses ke dacha (villa) kami sampai siang 1 Agustus. Kami tidak diberi akses seharian penuh hari ini atau kemarin. Kami bertanya kepada pemeritah Rusia untuk menjelaskan mengapa tak boleh masuk," demikian Reuters.

Editor: Jafar M Sidik