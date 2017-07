Presiden minta kasus Novel segera dirampungkan

Yogyakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo minta penanganan kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan dirampungkan sesegera mungkin."Saya sampaikan untuk segera, saya perintahkan untuk segera dirampungkan," katanya di Yogyakarta, Selasa, setelah mencanangkan Kampanye Imunisasi Measles-Rubella di Ngangglik, Kabupaten Sleman.Presiden sebelumnya memanggil Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian, antara lain untuk membahas kelanjutan penanganan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan."Sudah disampaikan Pak Kapolri kemarin itu ya," kata Presiden mengenai isi pertemuannya dengan Kapolri.Tito sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden ingin kepolisian menuntaskan penanganan kasus teror Novel secepatnya."Prinsipnya agar sesegera mungkin, tapi kadang-kadang ada kendala di lapangan," katanya mengenai pengungkapan pelaku dan motif mereka menyiram Novel Baswedan menggunakan air keras.

