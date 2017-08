"WowWi" robot buatan siswa madrasah yang juara di Amerika Serikat

Jakarta (ANTARA News) - Robot buatan siswa Madrasah Aliyah Technotura, Depok, Jawa Barat, bernama WowWi menjadi juara dalam kejuaraan First Global Challenge Olympic Robot Competition 2017, pada di Washington DC, Amerika Serikat, 16-18 Juli."Robot ini memiliki sistem operasi yang bisa mengunci target yang akan ditembak," ujar seorang siswa yang merupakan Tim Never Before, Hisyam Wahono, di Jakarta, Selasa.Sistem operasi itu tidak diterapkan sama robot-robot kontestan lain. Ini yang membuat juri kagum dan memberikan nilai di atas rata-rata untuk WowWi. WowWi berhasil mengalahkan 158 robot dari negara lain.Dalam kejuaran itu, semua robot juga harus bisa memisahkan air kotor dan bersih yang direpresentasikan dalam bola oranye dan biru. Menurut dia, ada tujuh babak berbeda yang harus dilakoni para kontestan untuk memenangi kejuaranan.Awalnya, tim tersebut kalah di babak pertama, namun mengubah strategi di enam babak selanjutnya dengan memperlihatkan kelebihan sistem pengunci target tadi. Semua robot juga harus mampu menunjukkan cara yang cepat dan efisien untuk lepas dari terjangan banjir.Hisyam menjelaskan pembuatan WowWi hanya dua bulan dan menggunakan bahan-bahan terbatas yang diberikan panitia.Sementara itu, Kepala Sekolah MA Technonatura, Tras Rustamaji, mengatakan, pemanfaatan dan pengembangan teknologi menjadi landasan utama dalam menyusun kurikulum di sekolah tersebut.Tim Never Before mendapat dukungan penuh dari PT Telekomunikasi Indonesia. Biaya riset, dukungan internet berkecepatan tinggi dan akomodasi selama di Amerika Serikat semuanya ditanggung PT Telkom.

