Pedagang ikan asin keluhkan penurunan omzet

Pekerja melakukan proses penggaraman ikan asin di Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (25/7/2017). Menurut pengusaha setempat, kenaikan harga garam menyebabkan kenaikan harga ikan asin dari Rp13.000 per kilogram menjadi Rp17.000 per kilogram, dan menurunnya produksi dari biasanya lima ton per hari menjadi dua ton per hari. (ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra)