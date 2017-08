Hasil pertandingan kualifikasi putaran ketiga Liga Champions

Bern (ANTARA News) - Hasil pertandingan leg kedua kualifikasi putaran ketiga Liga Champions pada Selasa:Selasa, 1 Agustus, leg keduaSheriff Tiraspol (Moldova) - Qarabag Agdam (Azerbaijan) 1-2 (babak pertama: 0-1)Leg pertama: Qarabag Agdam - Sheriff Tiraspol 0-0. Qarabag Agdam menang agregat 2-1.Kualifikasi putaran ketigaRabu, 2 Agustus, leg keduaCSKA Moscow (Rusia) vs AEK (Yunani) (17.00)APOEL Nicosia (Siprus) vs FC Viitorul Constanta (Romania) (17.00)BATE Borisov (Belarus) vs Slavia Prague (Republik Ceko) (17.00)Istanbul Basaksehir (Turki) vs Club Bruges (Belgia) (17.45)FC Copenhagen (Denmark) vs FK Vardar (Macedonia) (18.00)Young Boys (Swiss) vs Dynamo Kiev (Ukraina) (18.15)Viktoria Plzen (Republik Ceko) vs FCSB (Romania) (18.15)FH (Islandia) vs Maribor (Slovenia) (18.30)Ludogorets (Bulgaria) vs Hapoel Beer Sheva (Israel) (18.30)Ajax Amsterdam (Belanda) vs Nice (Prancis) (18.45)Legia Warsawa (Polandia) vs FC Astana (Kazakhstan) (18.45)Olympiakos Piraeus (Yunani) vs Partizan Belgrade (Serbia) (18.45)Rijeka (Kroasia) vs Salzburg (Austria) (18.45)Rosenborg Trondheim (Norwegia) vs Celtic (Skotlandia) (18.45)(Gracenote//H-RF/A026)

Editor: Ruslan Burhani