ISSI datangkan jago trials dunia ke Jakarta

Jakarta (ANTARA News) - PB ISSI melalui komisi trials menghadirkan jago trials kelas dunia, Danny MacAskill ke Indonesia sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung kemampuannya pada pameran olahraga Goifex di JCC Senayan, Jakarta, 18-20 Agustus.Ketua Umum PB ISSI Raja Sapta Oktohari di Jakarta, Selasa mengatakan trials merupakan komisi baru pada federasi balap sepeda Indonesia. Namun, perkembangannya dinilai cukup cepat dan mampu mendatangkan salah satu ikon atlet trials dunia."Meski baru bergabung, komisi trials langsung bergerak cepat dengan melakukan pelatihan commissaire. Bahkan, saat itu menghadirkan langsung ketua disiplin trials UCI. Ini adalah kesempatan besar untuk mengembangkan olahraga ini," katanya.MacAskill datang ke Indonesia tidak sendiri, namun didampingi dua rekannya yaitu Duncan Shaw dan Ali C dengan tajuk "Danny MacAskill Drop and Roll". Mereka nantinya akan menunjukkan kemampuan menaiki sepeda dengan rintangan yang telah disiapkan.Selama di Indonesia, Danny MacAskill dan kawan-kawan akan menggelar pertunjukan dua kali sehari. Tidak hanya menghibur masyarakat. Kegiatan hasil kerja sama dengan Mahkota Promotion ini juga akan digunakan atlet trials Indonesia untuk menimba ilmu."Kita harus maksimalkan. Selama di Indonesia mereka juga akan memberikan pelatihan. Harapan kami, atlet trials Indonesia bisa terpacu untuk lebih baik," kata pria yang akrab dipanggil Okto itu.Sementara itu Ketua Komisi Trials PB ISSI Yosnison Maretsa mengatakan sesuai dengan rencana street trials asal Skotlandia ini akan datang ke Indonesia pada 16 Agustus. Selama di Indonesia, tidak hanya menggelar pertunjukan dan pelatihan, namun juga akan ada acara "meet and greet"."Kami juga akan terlibat langsung disini. Atlet trials Indonesia juga akan menunjukkan kemampuannya," katanya saat dikonfirmasi.Selain menghadirkan Danny MacAskill, gelaran Goifex yang didukung penuh oleh Mahkota Promotion ini juga akan menggelar kegiatan pendukung seperti kejuaraan push bike race untuk anak-anak, pump track challenge serta speed trials untuk remaja dan dewasa.(T.B016/A011)

Editor: Ruslan Burhani