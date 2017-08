Deputi Gubernur BI lantik Kepala Kantor London

London (ANTARA News) - Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo melantik Kepala Kantor Perwakilan BI London, Inggris Donny Hutabarat mengantikan Endy Dwi Tjahyono yang akan bertugas sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat.Pelantikan itu dilaksanakan dalam acara yang diadakan secara sederhana di KBRI London, kemarin.Acara serah terima jabatan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia London disaksikan Dubes RI untuk Inggris Raya dan Irlandia, Rizal Sukma serta kepala kantor perwakilan perbankan Indonesia di London seperti Kepala Kantor BNI London Teddy Erdius, Bank Mandiri, I Nyoman Gede Suaria, station manager Garuda, Leonard Paul Hanoch.Selain itu juga hadir Kepala BKPM London Nurul Ichwan, dan Atase Perhubungan KBRI London Simson Sinaga, Ketua Young Indonesia Professionals Association (YIPA) Steven Marcelino serta Dharma Wanita.Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam sambutannya mengatakan Dewan Gubernur BI menyampaikan penghargaan kepada Dubes, Rizal Sukma beserta Ibu Hana A Satriyo yang membantu terselenggaranya acara serah terima jabatan di KBRI London.Hal ini menunjukkan dukungan yang kuat KBRI London atas keberadaan kantor Perwakilan Bank Indonesia senantiasa menjalin kerja sama sebagai duta bangsa dan negara di wilayah Eropa dan sekitarnya.Dikatakannya, pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari proses pengembangan pegawai sekaligus bentuk penyegaran kepemimpinan di kantor perwakilan luar negeri.Peningkatan kinerja kantor perwakilan di luar negeri semakin penting di tengah berbagai tantangan yang dihadapi perekonomian Indonesia, baik dari sisi global maupun domestik.Pada kesempatan itu, Deputi Gubernur BI,Perry Warjiyo menyampaikan pesan kepada Donny Hutabarat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia London yang baru untuk mempertahankan dan meningkatkan performana dari fungsi pengkajian dan riset ekonomi global, memantau perkembangan perekonomian di Eropa, dan meningkatkan hubungan dan kerja sama dengan mitra strategis seperti European Central Bank, Bank of England, Bank for International Settlements (BIS) untuk memperoleh first hand information.Tingkatkan kerja sama dan koordinasi dengan Kedutaan Besar serta perwakilan pemerintah di Eropa dan Afrika. Saudara harus dapat berperan sebagai sumber informasi utama yang kredibel atas perkembangan dan isu-isu perekonomian Indonesia di kancah internasional bagi KBRI, perwakilan pemerintah dan pihak terkait lainnya.."Tingkatkan sinergi dengan investor dan mitra strategis dalam rangka memelihara persepsi positif dari para investor baik portofolio investment maupun direct investment. Salah satu kunci keberhasilan Integrated Investor Relations Unit (IRU) berada di tangan Saudara," ujarnya.Sebelum menjadi Kepala Perwakilan Bank Indonesia London,Donny Hutabarat adalah kepala group operasi moneter departemen pengelolaan moneter Bank Indonesia. Memulai karir di Bank Indonesia ditahun 1993 dengan berbagai posisi diantaranya sebagai koordinator dealer kantor perwakilan BI London, Kepala dealer departemen pengelolaan devisa dan departemen pengelolaan moneter.

Editor: Ruslan Burhani