Dow berakhir di rekor tertinggi baru dekati 22.000 poin

New York (ANTARA News) - Bursa saham AS berakhir lebih tinggi pada Selasa (Rabu pagi WIB), hari perdagangan pertama bulan ini, dengan Dow Jones Industrial Average naik menuju rekor baru dan mendekati tingkat psikologis 20.000 poin.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 72,80 poin atau 0,33 persen menjadi di ditutup pada 21.963,92 poin. Indeks S&P 500 naik 6,05 poin atau 0,24 persen menjadi berakhir di 2.476,35 poin. Indeks Komposit Nasdaq bertambah 14,81 poin atau 0,23 persen menjadi ditutup di 6.362,94 poin.Musim pelaporan laba perusahaan-perusahaan sejauh ini kuat dan telah banyak mendukung pasar saham baru-baru ini.Data terakhir dari Thomson Reuters menunjukkan bahwa laba gabungan perusahaan-perusahaan komponen S&P 500 pada kuartal kedua 2017 diperkirakan meningkat 10,9 persen dari tahun ke tahun, sementara pendapatan mereka diperkirakan meningkat 4,9 persen.Dow mencatat rekor tertinggi untuk kedua sesi berturut-turut di tengah laporan laba yang optimis, namun beberapa analis mengatakan sektor teknologi mungkin terus menghadapi tekanan dari aksi ambil untung.Raksasa teknologi Apple dijadwalkan akan melaporkan laba kuartalannya pada Selasa sore waktu setempat, setelah pasar ditutup.Di sisi ekonomi, pendapatan pribadi AS menurun kurang dari 0,1 persen pada Juni, di bawah perkiraan kenaikan 0,3 persen, menurut Departemen Perdagangan pada Selasa (1/8).Sementara itu, pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) pada Juni meningkat 8,1 miliar dolar AS atau 0,1 persen.Aktivitas manufaktur AS mendingin pada Juli, sementara para pebisnis tetap optimistis mengenai kondisi bisnis mereka.Indeks manufaktur, yang juga dikenal sebagai indeks pembelian manajer (PMI), tercatat 56,3 pada Juli, turun dari angka bulan sebelumnya (Juni) sebesar 57,8, kata Institute for Supply Management (ISM), demikian Xinhua.(Uu.A026)

Editor: Fitri Supratiwi