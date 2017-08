Jakarta hari ini, diskusi startup hingga bazaar produk ibu dan anak

Jakarta (ANTARA News) - Berbagai acara akan digelar di Jakarta hari ini, mulai dari diskusi startup, seminar artificial intelligence, talkshow broadcasting, workshop investasi properti, seminar mengenai berorganisasi, presentasi penyelamatan harimau Sumatra, hingga bazaar produk ibu dan anak.Diskusi tentang urban farming dan tren startup selanjutnya di @america Pacific Place Mall pukul 18.30-20.30 WIB.Seminar penggunakan Artificial Intelligence dan open data untuk memecahkan permasalahan sosial dengan pembicara dari Jakarta Smart City, Qlue, GRID di JSC Hive Co Working Space Jl. Prof. DR. Satrio No.7, pukul 18.00-21.00 WIB.Seminar dan talkshow menjadi broadcaster dan presenter handal di Coffee Toffee Grogol 1 Jalan Dokter Susilo Raya Grogol Petamburan, pukul 14.00-18.00 WIB.Workshop mengenal teknik dalam menilai properti sekaligus konsultasi dengan pakar bisnis properti Panagian Simanungkalit dan F. Rach Suherman CEO property excellence and advisory di Pusat Bisnis Thamrin City Mall lantai 6 pukul 09.30-12.30 WIB.Seminar bersama Prof Dave Urich dalam teori dan praktek "sukses lewat kemampuan berorganisasi, bukan hanya talenta", di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Jalan Asia Afrika Tanah Abang, pukul 07.00-18.00 WIB.Presentasi dan diskusi penyelamatan harimau Sumatra dalam rangka Global Tiger Day di @america Pacific Place Mall pukul 15.00-17.00 WIB.Acara panggung dan bazaar seputar produk ibu dan anak di Atrium Pasar MOI, Mall of Indonesia, Jakarta Utara, pukul 10.00-22.00 WIB.

