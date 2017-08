Kemarin, vlog terbaru presiden Jokowi hingga bos telegram sambangi Kemenkominfo

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Jokowi merilis vlog kemajuan tol Pekanbaru-Dumai, Bos Telegram sambangi Kemenkominfo, kelanjutan dari pertemuan Demokrat-Gerinda, update kasus Novel Baswedan, hingga prestasi siswa Indonesia di kancah internasional, menjadi lima berita kemarin yang menarik.Pekanbaru (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo merilis video catatan hariannya atau "Vlog", tentang kunjungannya ke proyek Jalan Tol Pekanbaru-Dumai di Provinsi Riau.Berdasarkan pantauan Antara di Pekanbaru, Selasa, video berdurasi sekitar tiga menit itu dirilis pada 31 Juli 2017 dan hingga pagi ini sudah ditonton 31.000 pengguna media sosial "You Tube".Selanjutnya baca di sini. Jakarta (ANTARA News) - Pendiri Telegram, Pavel Durov, datang ke Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk bertemu dan berbicara dengan Menteri Rudiantara, Selasa siang.Pertemuan Menkominfo Rudiantara dengan Durov hari ini untuk menindaklanjuti pemblokiran Telegram versi desktop sejak Juli lalu.Berita lengkapnya baca di sini. Baca juga: Kemkominfo akan normalisasi Telegram Jakarta (ANTARA News) - Partai Demokrat juga menginginkan adanya komunikasi dan pertemuan yang intens dengan Partai Gerindra, karena rencana apa pun bisa dilaksanakan dengan baik apabila terjadi komunikasi yang baik, kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto."Ide yang bagus (usulan Gerindra lakukan komunikasi intens), karena apa pun kalau komunikasi berjalan rutin maka jauh lebih tepat dan lebih baik sehingga rencana apapun bisa diakumulasikan dengan baik," kata Agus di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa.Baca berita lengkapnya di sini. Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menyatakan belum ada tim gabungan pihaknya bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkait pengusutan kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan."KPK belum membentuk tim gabungan karena KPK belum mengetahui peran yang akan dilakukan KPK dalam tim gabungan tersebut," kata Syarif di Jakarta, Selasa.Berita selengkapnya di sini. Jakarta (ANTARA News) - Robot buatan siswa Madrasah Aliyah Technotura, Depok, Jawa Barat, bernama WowWi menjadi juara dalam kejuaraan First Global Challenge Olympic Robot Competition 2017, di Washington DC, Amerika Serikat, 16-18 Juli."Robot ini memiliki sistem operasi yang bisa mengunci target yang akan ditembak," ujar seorang siswa yang merupakan Tim Never Before, Hisyam Wahono, di Jakarta, Selasa.Berita selengkapnya di sini.

