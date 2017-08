Harga minyak dunia naik karena permintaan BBM AS naik

New York (ANTARA News) - Harga minyak dunia diperdagangkan lebih tinggi pada Rabu (Kamis pagi WIB), karena data menunjukkan terjadi kenaikan permintaan bahan bakar minyak di Amerika Serikat.Persediaan minyak mentah AS juga turun 1,5 juta barel pada pekan yang berakhir 28 Juli, menjadi 481,9 juta barel, 2,0 persen di bawah level setahun yang lalu, menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Energi AS (EIA) pada Rabu (2/8).Di sisi permintaan, sebut Xinhua, data menunjukkan permintaan bensin di AS mencapai rekor tertinggi 9,842 juta barel per hari.Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September naik 0,43 dolar AS menjadi menetap di 49,59 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Oktober naik 0,58 dolar AS menjadi ditutup pada 52,36 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.(A026)

Editor: Unggul Tri Ratomo