Metamorfosis David Beckham, dari pemain jadi pemilik klub

Jakarta (ANTARA News) - Komisioner Major League Soccer (liga sepak bola profesional Amerika Serikat) Don Garber, Rabu waktu AS, berharap bisa segera merayakan hadirnya sebuah klub baru di Miami, bersama mantan superstar sepak bola David Beckham, setelah tertunda oleh sejumlah alasan.Upaya Beckham mendapatkan persetujuan klub baru di Miami itu diterima dewan direksi liga menjelang laga All-Star, namun belum mendapatkan lampu hijau terakhir."Kami menghadapi banyak masalah yang mesti kami atasi. Kami punya waktu untuk mengatasinya. Direksi kami bilang, 'hey. kami siap maju jika Anda bisa mengatasi masalah-masalah itu," kata Garber dalam wawancara dengan Fox Sports."Gunakan waktumu untuk melakukan hal itu dan kami harap sudah di Miami dalam beberapa pekan demi merayakan bersama David dan mitra-mitranya," sambung Garber.Miami Beckham United, nama klub baru ini, akan menjadi tim ke-24 anggota MLS menyusul peluncuran musim depan di Los Angeles FC.Proyek senilai 300 juta dolar AS dari uang pribadi ini sudah berumur 3,5 tahun sejak mantan kapten Timnas Inggris yang menjadi salah satu pesepakbola paling kesohor di dunia itu mengumumkan rencana menghadirkan sebuah tim di Miami.Dua bulan lalu kelompoknya membeli sebidang tanah untuk membangun stadion berkapasitas 25.000 penonton di kawasan Overtown, Miami.MLS sejak lama ingin melebarkan sayap ke Miami dan mereka terbantu oleh citra Beckham. Bekcham memang telah menaikkan citra MLS ketika bergabung dengan Los Angeles Galaxy sebagai pemain pada 2007 untuk mengantarkan tim ini juara MLS dua kali selama enam musim memperkuat Galaxy.Kedatangan dia di MLS telah membawa era baru pada liga sepak bola AS dengan membanjirnya kontrak besar untuk para pemain bintang dan mendorong tim melebarkan sayap serta hadirnya stadion-stadion baru, demikian Reuters.

Editor: Jafar M Sidik