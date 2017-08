Murray dan Cilic mengundurkan diri dari piala Rogers

Washington (ANTARA News) - Petenis peringkat satu dunia Andy Murray dan petenis Kroasia Marin Cilic mengundurkan diri dari Piala Rogers pada Kamis, ketika masalah-masalah cedera memaksa sejumlah bintang tenis absen dari ajang lapangan keras itu.Pengunduran diri Murray dan petenis peringkat enam dunia Cilic terjadi menjelang AS Terbuka, dan petenis peringkat ketiga dunia Stan Wawrinka mengumumkan dirinya tidak akan tampil di Montreal karena cedera lutut.Murray, juara tiga kali di Piala Rogers, akan absen dari ajang ini untuk tahun kedua secara beruntun sebab ia masih harus memulihkan dari masalah pinggang."Saya sedih harus absen dari turnamen di Montreal karena saya memiliki banyak memori hebat dari masa-masa saya di Kanada. Saya melakukan apapun yang saya mampu untuk dapat kembali secepatnya," kata Murray, dalam pernyataan yang dirilis oleh Tennis Canada.Cilic memastikan dirinya absen karena cedera abductor, yang dikatakan olehnya diderita di final Wimbledon saat melawan Roger Federer.Baik Murray dan Cilic kini akan berpacu dengan waktu untuk siap tampil di grand slam terakhir musim ini, AS Terbuka, yang akan dimulai pada 28 Agustus di Flushing Meadows.Murray mengklaim gelar pada 2012, sedangkan Cilic mengangkat trofi AS Terbuka pada 2014.

Editor: AA Ariwibowo