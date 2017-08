Acara hari ini, musik hingga tiket promo Garuda Indonesia

Jakarta (ANTARA News) - Berbagai kegiatan akan digelar hari ini termasuk bazzar berbagai produk, acara musik hingga Garuda Online Travel Fair.





1. Pekan Agustusan Bazaar Multiproduct, 31 juli-13 agustus di Pluit Village, Jakarta Utara.





2. Mom & Kids Event Bee Rangers, 2-6 Agustus, di Atrium Pasar Mall of Indonesia, Jakarta Utara.





3. Sound of the city with Tulus, 4 agustus, Fairgrounds lot 14, SCBD, Jakarta Pusat.





4. Lomba pasar modal, investasi sekarang sejahtera kemudian, 28 Juli dan 4 Agustus, di Gedung D, lantai 8, Universitas Trisakti, Jakarta Barat.





5. Garuda Online Travel Fair phase II pada 3 hingga 9 Agustus melalui website resmi atau aplikasi mobile Garuda Indonesia.