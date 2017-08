OK OCE miliki sistem permodalan syariah dan konvensional

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Sandiaga Uno, mengatakan, program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE) akan memberikan solusi masalah permodalan bagi wirausaha."Di OK OCE kita punya sistem permodalan baik syariah maupun konvensional. Permodalan? Jangan takut," kata Sandiaga dalam Rakernas Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat.Mantan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia itu menjelaskan akses permodalan merupakan salah satu kekhawatiran bagi wirausaha maupun anak muda yang baru memulai usahanya. Padahal akses permodalan sangat mudah di zaman digital dewasa ini, katanya."Sebenarnya tidak sulit mencari modal. Kita sekarang ada fintech (financial technology, red). Dan OK OCE telah bekerja sama dengan beberapa Fintech, juga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya," kata Sandiaga.Selain akses permodalan, OK OCE akan memfasilitasi jaringan pemasaran. Ia berharap dapat membangun kerjasama dengan MABMI sebagai mitra strategis dalam pengembangan ekonomi Jakarta ke depan.OK OCE ada program pasangan Anies-Sandi dimana satu kecamatan ada satu kewirausahaan di 44 kecamatan di Jakarta.

Editor: Ade Marboen