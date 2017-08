Danamon gelar Red Match Soccer Camp dan hadirkan bintang MU Dwight Yorke

Jakarta (ANTARA News) - PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. bekerjasama dengan Manchester United (MU) memperkenalkan program Danamon Red Match Soccer Camp.Program ini memungkinkan nasabah memiliki akses langsung ke MU, memberikan kesempatan bertemu pemain favorit mereka, belajar atau mengirimkan anak-anaknya berlatih sepak bola ala MU di Manchester United Soccer School (MUSS).Tak hanya itu, nasabah yang terpilih juga berkesempatan bertemu langsung dengan Dwight Yorke, salah satu duta Manchester United yang pernah menjadi bagian kejayaan MU saat memenangkan trigelar Piala FA, Liga Premier Inggris dan Liga Champions pada tahun 1999."Program Danamon Red Match juga memberikan kesempatan sekali seumur hidup yang tidak terlupakan untuk menyaksikan langsung pertandingan Manchester United di Stadion Old Trafford," ujar Direktur Consumer Banking, SME and Branch Network Danamon, Michellina Triwardhany dalam siaran persnya, Jumat.Deretan program terbaru ini dikemas dalam acara Danamon Festival yang diadakan sejak 4-6 Agustus 2017 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, sebagai bagian dari perayaan ulang tahun Danamon yang ke-61.Program Danamon Red Match Soccer Camp ini melengkapi program yang sudah ada dimana yakni memberikan kesempatan kepada para nasabah pemegang Kartu Debit dan Kartu Kredit MU menyaksikan pertandingan MU secara langsung di Stadion Old Trafford, Inggris, melalui undian.Selama perjalanan ke Old Trafford, para pemenang undian juga akan berpartisipasi dalam beragam aktivitas, seperti mengunjungi pusat pelatihan MU yaitu Aon Training Complex, bertemu dengan para pemain MU, dan merasakan tur Stadion Old Trafford dan Museum MU.Setiap tahun, Program Danamon Red Match mengirimkan 48 nasabah ke Stadion Old Trafford, yang mana dibagi menjadi dua kloter setiap tahunnya. Hingga saat ini, Danamon telah mengirimkan lebih dari 200 pemegang kartu Manchester United untuk merasakan pengalaman sekali seumur hidup.Program Danamon Red Match Soccer Camp ditujukan bagi para nasabah Danamon yang memiliki anak berusia antara 7 hingga 12 tahun, dengan membuka rekening Tabungan MU yang memiliki saldo minimum sebesar Rp 25 juta dan rekening deposito dengan nilai minimum Rp 50 juta.Anak-anak yang berpartisipasi akan dilatih oleh pelatih resmi MUSS dan akan mendapatkan medali serta sertifikat resmi yang ditandatangani oleh para pelatih.

Editor: Gilang Galiartha