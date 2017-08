Harga minyak naik setelah data ketenagakerjaan AS kuat

New York (ANTARA News) - Harga minyak dunia berakhir lebih tinggi pada Jumat (Sabtu pagi WIB), setelah laporan ketenagakerjaan AS yang kuat mendorong harapan meningkatnya permintaan energi.Total lapangan pekerjaan non pertanian AS. meningkat sebesar 209.000 pada Juli, jauh di atas ekspektasi pasar, dan tingkat pengangguran sedikit berubah pada 4,3 persen, menurut Departemen Tenaga Kerja AS pada Jumat (4/8).Para analis mengatakan investor berharap data pekerjaan yang kuat akan membantu meningkatkan permintaan energi.Permintaan bahan bakar minyak di AS sudah meningkat baru-baru ini. Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan pada Rabu (2/8) bahwa permintaan bensin mencapai rekor tertinggi 9,842 juta barel per hari pada minggu lalu.Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September, bertambah 0,55 dolar AS menjadi menetap di 49,58 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Oktober, naik 0,41 dolar AS menjadi ditutup pada 52,42 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.

Editor: AA Ariwibowo